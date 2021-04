La Freedom Tower un simbolo di resilienza e libertà

L' 11 settembre 2001 sarà sempre una delle pagine più tristi della storia recente. Con quasi 3000 vittime, migliaia di sfollati ed un intero complesso edilizio, noto come World Trade Center, distrutto o irrimediabilmente compromesso.

Pochi anni dopo è stata la volontà incrollabile delle persone a voler far risorgere dalle macerie un nuovo conglomerato con 5 nuovi grattacieli ed un memoriale alle vittime degli attacchi, per sottolineare la caparbia e la resilienza del popolo americano e come simbolo di libertà venne scelto il One World Trade Center, meglio conosciuto come Freedom Tower.

La posa della prima pietra avvenne il 27 aprile 2006, a quasi 5 anni dall' attentato, e sarebbe divenuto un simbolo anche per le caratteristiche di costruzione scelte per l'edificio. I suoi 540 metri lo rendono non solo il grattacielo più alto di New York, ma anche uno dei 6 più alti del mondo, con un costo complessivo di quasi 4 miliardi di dollari che lo hanno reso uno degli edifici più costosi mai fabbricati.

Con i suoi 94 piani attualmente ospita uffici privati, ristoranti, punti di osservazione della città, negozi e società governative o finanziarie. Curioso evidenziare come nell'edificio ci sia anche un China Center, uno spazio di collegamento per la cultura ed i rapporti commerciali tra Cina e Stati Uniti sviluppandone la cooperazione e l'intesa.

Interessante infine notare come i 1776 piedi che contraddistinguono l'altezza della Freedom Tower non siano stati una scelta casuale, ma rappresentano la data della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Tutte caratteristiche che sottolineano la resilienza di una città e di un popolo intero.

Voi siete mai stati al One World Trade Center? Avete in programma di visitarlo?