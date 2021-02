Quali sono le frequenze dei canali Mediaset? Ecco come sintonizzarli

Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo della TV soffermandoci, quest’oggi, sulle frequenze dei canali Mediaset. Dal momento che sempre più persone stanno cambiando TV e decoder in vista dello switch of al DVB-T2, potrebbe essere necessaria la risintoniziazione dei canali.

Se nella maggior parte dei casi basta effettuare la ricerca automatica per agganciarli tutti e subito, in altri è necessario inserire i dati a mano.

Mediaset trasmette su vari Mux, ognuno dei quali contiene alcuni canali. Per le reti generaliste (Rete 4, Canale 5, Italia 1, La5, TGCOM 24, ecc), è necessario effettuare la sintonizzazione del Mux Mediaset 4, presente sul canale 49 UFH con frequenza 698 MHz in tutta Italia ad eccezione della Sardegna dove il canale è 52 UHF e la frequenza è 722 MHz, con le province di Sassari ed Oristano che si spostano sul canale 58 UHF con frequenza 770 MHz.

Le versioni in HD di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 invece sono presenti sul Mux Mediaset 3, sul canale 38 UHF con frequenza 610 MHz in tutta Italia, mentre in Sardegna è necessario sintonizzarsi sul canale 29 UHF e frequenza 428 MHz. In Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria invece il canale è 24 UHF e la frequenza 498 MHz.

Per gli altri canali a pagamento di Sky o Mediaset, le frequenze sono le stesse indicate nelnostro articolo pubblicato lo scorso anno.