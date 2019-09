Fresh 'N Rebel: le novità presentate all'IFA di Berlino, tra cui i nuovi auricolari

Tra i tanti marchi presenti all'IFA 2019 di Berlino figura anche Fresh 'N Rebel, il popolare produttore di accessori per smartphone e per l'entertainment che alla fiera teutonica ha portato tante novità.

Tra le new entry più interessanti del listino troviamo i Twins & Twins Tip, i nuovi auricolari True wireless dalle dimensioni ridotte che si adattano perfettamente ai padiglioni degli utenti, che le troveranno in sei colori da abbinare ad ogni outfit, stile e mood. All'aspetto estetico si aggiunge anche quello hardware, dal momento che gli auricolari offrono un'alta qualità del suono per la riproduzione audio.

Sempre dallo stesso settore, sono state mostrate anche le nuove cuffie over-ear Clam ANC DGTL, che saranno disponibili in due colori (blu e sabbia) ed includono un sistema di cancellazione del rumore, per isolarsi completamente durante le sessioni di gioco o di ascolto.

E' stato anche presentato il nuovo altoparlante Bluetooth impermeabile della serie Rockbox Bold: il Bold X, che è progettato per essere portato ovunque e grazie all'impermeabilità gli utenti non dovranno nemmeno avere paura di bagnarlo o pulirlo sotto il rubinetto.

A fianco dei prodotti in questione, sono anche stati mostrati i nuovi dock USB-C multiporta, gli adattatori mobili ed il supporto di ricarica wireless e powerbank per smartphone.