Fresh 'N Rebel presenta gli auricolari Twins True Wireless da 79,99 Euro

Questo mese Fresh 'n Rebel presenta gli auricolari Twins True Wireless, che consentono di ascoltare musica, video, podcast e telefonate senza fili. Questi auricolari True Wireless sono di dimensioni ridotte e sono progettati per adattarsi perfettamente ad ogni orecchio.

Comunicato stampa Fresh 'N Rebel

Funzionano con il controllo touch, offrono un’alta qualità del suono e sono disponibili in 6 colori diversi. Gli auricolari Twins True Wireless saranno disponibili a soli € 79,99.

Gli auricolari funzionano in coppia per l’audio stereo ma possono anche essere usati singolarmente (Dual Master) per ascoltare musica o effettuare una telefonata, perché entrambi hanno un microfono. Per lasciare che le tua mani siano libere, le Twins lavorano con il controllo touch e supportano l’uso di un assistente vocale. Tocca gli auricolari per riprodurre, mettere in pausa e passare al brano successivo o chiedi a Siri o Google Assistant sul tuo telefono.



Non appena si estraggono le Twins dalla scatola di ricarica, di dimensioni ridotte, l’accoppiamento automatico inizia in pochi secondi. Rimettendole poi nella scatola di ricarica si disconnetteranno automaticamente e smetteranno di riprodurre la tua musica. Quando gli auricolari sono completamente carichi, il box di ricarica può comunque caricarli 5 volte e con ogni ricarica completa degli auricolari è possibile ascoltare fino a 4 ore di musica. Ciò significa un totale di 24 ore di riproduzione! È possibile caricare la custodia in modalità wireless entro 1 ora su un pad di ricarica o alla stessa velocità tramite USB-C. Anche gli auricolari vengono caricati completamente entro un’ora.

Le Twins sono comode da indossare e grazie alla loro forma rimangono sempre al loro posto. Le Twins sono resistenti al sudore e sono perciò una valida soluzione per ascoltare la musica durante un allenamento. Le Twins sono disponibili in 2 diverse versioni: con (Twins Tip) e senza il puntale in silicone. A seconda delle tue preferenze personali, puoi scegliere il tuo stile preferito e una vestibilità perfetta.