Fresh 'N Rebel presenta la nuova linea di powerbank per San Valentino

Fresh 'N Rebel è già in clima di San Valentino, e presenta oggi la nuova gamma di Powerbank, disponibile in quattro versioni e sei colori. Nei mercati arriveranno infatti nei tagli da 18000, 12000, 6000 e 3000 mAh.

La soluzione da 18000 mAh è in grado di caricare il telefono sei volte, il tablet tre volte e si ricarica completamente in dieci ore. E' l'ideale per i nomadi avventurieri sempre in viaggio, che necessitano di avere il proprio dispositivo carico in qualsiasi circostanza.

Per gli uomini d'affari e le donne invece è stato studiato il powerbank da 12000 mAh, che carica il telefono quattro volte, il tablet due e si ricarica completamente in sette ore. Il peso è di 192 grammi (rispetto ai 312g del modello da 18000 mAh).

La versione da 6000 mAh invece è stata progettata per i social addicted ed i creatori digitali, e può caricare lo smartphone 2 volte, mentre si può ricaricare completamente in 3,5 ore.

Infine, troviamo anche il modello per fashionisti e trendsetter, da 3000 mAh che con una carica completa di tre ore può ricaricare lo smartphone una volta.

Tutti i powerbank Fresh 'n Rebel hanno un design piccolo e ultra portatile, sono ben sagomati ed estremamente leggeri. Sono approvati dalle compagnie aeree per il trasporto e utilizzo in volo. Hanno 6 caratteristiche di sicurezza premium e si possono caricare tramite USB-C.