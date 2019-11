Fridays for Future: 300mila studenti nelle piazze italiane contro il Black Friday

Non è solo la giornata del Black Friday. Oggi, 29 Novembre 2019, torna lo sciopero globale per il clima organizzato del movimento "Fridays for Future" di Greta Thunberg, il quarto dal 15 Marzo scorso.

La data di oggi non è casuale e gli organizzatori hanno scelto proprio il giorno del Black Friday per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici, ma arriva a meno di 24 ore dalla decisione del Parlamento Europeo di proclamare lo stato di emergenza. Tra due giorni inoltre a Madrid si aprirà la conferenza dell'ONU sul Clima.

Per il movimento inoltre il Black Friday rappresenta il simbolo del consumismo e dello sfruttamento fuori controllo delle risorse, che "impoverisce il pianeta ed aumenta il riscaldamento globale", e per questo è anche stato lanciato l'hashtag #BlockFriday sui social network italiane.

In Italia sono scese in piazza oltre 300 mila persone. Gli organizzatori infatti in una nota fanno sapere che "sono scesi in piazza oggi, nonostante la pioggia, in più di 110 città italiane. I picchi ci sono stati a Roma (30mila persone sono arrivate in piazza del Popolo), a Milano con 25mila persone, a Torino e Napoli con 10mila".

I datai sono inferiori rispetto alla mobilitazione dello scorso Settembre, quando nelle città italiane si erano radunate oltre un milione di persone