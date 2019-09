Fridays for Future, oltre un milione in piazza in Italia. Greta Thunberg: 'incredibili'

Come ampiamente noto, sono in corso da questa mattina in tutta Italia le manifestazioni per il clima, che stanno abbracciando le principale piazze del nostro paese, da Torino a Catania passando per Roma e Milano. Un entusiasmo travolgente, che è arrivato anche a Greta Thunberg.

Secondo i primi dati dati, complessivamente tutti gli scioperi avrebbero interessato oltre un milione di partecipanti. Solo a Roma sono 200mila gli studenti scese in piazza, un dato che fa del corteo in corso nella Capitale il più importante di tutto il paese. A Milano invece la manifestazione è arrivata a Piazza D'Uomo ed avrebbe registrato circa 150mila presenze. A Napoli gli studenti sarebbero 80mila, seguiti da i 50mila di Firenze ed i 20mila di Torino e Bologna, mentre a Palermo e Bari il dato si aggirerebbe intorno ai 10mila.

I complimenti agli organizzatori arrivano anche dai Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale su Twitter ha affermato che "sono straordinarie le immagini delle piazze di #fridaysforfuture, con così tanti giovani che partecipano con tale passione. Da parte mia e del governo c'è il massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilità".

Entusiasta anche Greta Thunberg, che sul proprio account Twitter ha ritwittato alcune fotografie e video provenienti dall'Italia, che ha definito "incredibili".

In uno degli striscioni è anche presente la dichiarazione fatta dalla stessa Greta all'Assemblea dell'ONU, ed ormai diventata un vero e proprio manifesto: "How dare you?".