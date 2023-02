Friggitrice ad aria Philips in sconto su Euronics per gli Star Days, risparmio del 34%

Mentre quest'oggi iPhone 14 Plus è protagonista di uno sconto Mediaworld, continuano gli Star Days di Euronics in cui figura un'offerta molto interessante su una friggitrice ad aria targata Philips, su cui è possibile risparmiare il 34% rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Philips AirFryer Essential HD9252/70, che viene proposta a 118 Euro, appunto il 34% in meno rispetto ai 179 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 39,99 Euro al mese con Klarna a tasso zero ed interessi zero. La consegna è a costo zero, così come il ritiro dell'usato, mentre se si aggiunge la polizza di tutela SERENA è necessario sostenere un costo extra di 12,90 Euro.

La friggitrice ad aria in questione si basa sulla tecnologia Rapid Air, che permette di gustare cibi più sani, croccanti all'esterno e teneri all'interno. La gestione avviene attraverso l'applicazione NuTriU che permette anche di scoprire centinaia di ricette. In generale, la AirFryer Essential include 13 funzioni di cottura in una, è facile da usare ed integra anche un touchscreen con tanto di preimpostazioni per completare rapidamente la cottura. A contribuire ci pensano anche i tempi ridotti che portano ad un calo dei consumi rispetto alle friggitrici tradizionali.