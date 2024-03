Friggitrice ad aria Philips in super sconto da Euronics, ancora per pochi giorni

Con gli Star Days di Euronics, che scadranno il prossimo 13 Marzo 2024, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su una friggitrice ad aria a marchio Philips, su cui è possibile risparmiare un’ottima somma.

Friggitrice ad aria Philips in offerta

Si tratta della Philips Airfryer Essential, che può essere acquistata a 99 Euro, in calo rispetto ai 174,99 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero con Klarna direttamente al momento del check-out. La consegna non è a costo zero, ed ha un prezzo di 9,90 Euro una tantum. Garantita anche la possibilità di effettuare il ritiro in negozio nei punti vendita in cui è possibile farlo: basta scegliere lo store per ottenere maggiori informazioni sulla data di disponibilità.

Euronics nella scheda prodotto sottolinea che il prezzo sarà valido fino al 13 Marzo 2024, salvo esaurimento scorte.

La friggitrice ad aria è facile da usare e pulire, ed è dotata di un touchscreen con sette preimpostazioni a cui si può accedere con semplicità. Tramite l’applicazione NutriU è possibile anche accedere a delle gustose ricette studiate ad hoc per la Airfryer, che possono anche essere personalizzate.