La friggitrice ad aria di Xiaomi è in offerta per il Black Friday 2022

Se siete alla ricerca di un'idea regalo per Natale, o se semplicemente volete approfittare del Black Friday 2022 per acquistarla, la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer di Xiaomi è disponibile a prezzo ridotto sullo store ufficiale del produttore asiatico.

La friggitrice viene proposta ad 89,99 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 119,99 Euro di listino. Lo store ufficiale di Mi propone anche la spedizione gratuita, dal momento che l'ordine supera i 69 Euro.

Su queste pagine abbiamo parlato della Mi Smart Air Fryer anche nella nostra recensione in cui abbiamo esposto le principali caratteristiche tecniche e funzionalità della friggitrice che propone un sistema più sano, con meno olio e meno grassi per friggere gli alimenti.

La Mi Smart Air Fryer si configura non solo come una friggitrice ad aria, ma anche come una macchina per la preparazione dello yogurt, un essiccatore perla frutta, un forno a microonde ed anche un forno elettrico. La temperatura è regolabile da 40 a 200 gradi Celsius e la cottura può essere continua fino a 24 ore: tramite l'applicazione ufficiale si può anche pianificare e preimpostare il timer di accensione e spegnimento. Presente anche un touch screen OLED per accedere a tutte le funzioni e per effettuare le regolazioni.