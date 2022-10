Le friggitrici ad aria sono davvero più sane? Ecco quello che DEVI sapere

Le friggitrici ad aria hanno conquistato le cucine di tutto il mondo occidentale, dopo essere state riesumate grazie a dell'ottimo marketing. Si tratta solo di pubblicità, o quello che promettono questi "fornetti" è vero? I cibi cucinati sono più sani? Vediamo quello che dicono gli studi sulla questione.

Una friggitrice ad aria, nonostante il nome, funziona facendo circolare rapidamente aria calda intorno al cibo utilizzando il meccanismo della convezione. È richiesto pochissimo (o addirittura zero) olio, ma le pietanze all'interno riescono ad ottenere le gustose proprietà della frittura attraverso la cosiddetta reazione di Maillard, quella che crea la famosa "crosta" per intenderci (e che si verifica anche nel processo di creazione della birra).

Adesso, tornando alla domanda iniziale, le friggitrici ad aria sono davvero sane? Rispetto alla frittura, la risposta è sicuramente positiva. I cibi fritti sono particolarmente dannosi per la salute perché contengono alti livelli di grassi trans, strettamente legati a un aumento del rischio di molte malattie, dagli infarti e ictus all'obesità e al diabete (a proposito, sapete che è stato anche scoperto un nuovo modo per produrre insulina).

Utilizzando molto meno olio grazie al fornetto, quindi, il cibo fritto con "l'aria" ha un "contenuto di grassi sostanzialmente inferiore", così come sostiene uno studio del 2015. Anche se c'è da considerare che il prodotto finale ha una gelatinizzazione dell'amido inferiore, che potrebbe influire sul sapore, nonché una consistenza leggermente più dura e secca rispetto al prodotto fritto.

Altri studi, inoltre, hanno affermato che questo metodo di cottura - sempre rispetto alla poco salutare frittura - potrebbe ridurre la formazione di composti nocivi come l'acrilammide (anche se non la elimina del tutto). I metodi più sicuri per il cibo rimangono sempre la cottura a vapore e l'ebollizione, ma rispetto alla pura frittura, sicuramente quella ad aria è un'alternativa molto più salutare.