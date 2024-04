Il frigorifero combinato LG a un prezzo DA BRIVIDI: approfitta dello sconto

LG GBV5140DPY Frigorifero Combinato vanta l'esclusivo selettore sul cassetto Zero Gradi il quale permette di impostare le migliori temperature ideali di conservazione per carne o pesce fresco, ma anche di convertirlo in un semplice e utile cassetto per la verdura.

La parete posteriore è composta da una finitura metallica che conferisce all’interno del frigorifero un fascino raffinato.

LG ha ideato 2 tecnologie per conservare i cibi freschi più a lungo, attraverso un raffreddamento rapido, uniforme e costante in tutte le zone del frigorifero.

Molto comodo anche per conservare al fresco le bottiglie, con un supporto in metallo sagomato per organizzare e tenere in fresco le tue bottiglie di vino, disposte parallelamente agli altri ripiani.

Funzione No frost migliorata rispetto alla media dei frigoriferi in circolazione, con una implementata conservazione dei cibi grazie al flusso costante di aria fredda, riducendo la possibilità che si formi condensa nel frigo ed evitando che si crei il ghiaccio nel freezer.

Poco silenzioso, grazie al compressore, efficiente nelle prestazioni e ha un'affidabilità per ben 10 anni.

Le porte sono reversibili e le imposti nella direzione preferita per aprirsi da sinistra verso destra, ma puoi invertire il verso di apertura in modo da adattarlo all'arredamento della tua cucina.

