Il nuovo frigorifero intelligente di Samsung usa l'IA per creare ricette personalizzate

A quanto pare, Samsung ha in cantiere un frigorifero intelligente da lanciare nel 2024 che sfrutterà l’intelligenza artificiale al massimo delle sue potenzialità per offrire agli utenti ricette in base agli alimenti presenti al suo interno (riconosciuti tramite una fotocamera) ed il protocollo alimentare degli utenti.

Il frigorifero Flex a quattro porte dovrebbe essere presentato al CES 2024 di Las Vegas, ed integrerà l’AI Family Hub+. Gli utenti saranno in grado di effettuare il mirroring del display dei loro smartphone Galaxy sullo schermo da 32 pollici touchscreen presente sul frigorifero, dove potranno anche essere eseguite app come TikTok e YouTube.

Samsung anche in passato ha utilizzato fotocamere interne e l’app Family Hub per generare ricette e riconoscere gli alimenti, ma in questa nuova iterazione sono state aggiornate. L’applicazione Samsung Food infatti si potrà connettere al profilo Samsung Health per personalizzare le ricette in base alle esigenze dietetiche, e grazie alla funzionalità “Image to Recipe” sarà in grado di riconoscere i pasti ed i prodotti alimentari per generare pasti e ricette. A disposizione anche una funzione di personalizzazione che personalizzerà le ricette per i vegani, coloro che non mangiano lattici o celiaci.

Ovviamente non mancheranno le limitazioni: la funzione Vision AI sarà in grado di identificare fino a 33 prodotti alimentari, ma senza dubbio si tratta di un passo in avanti significativo.