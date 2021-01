FRITZ!Box 7530, SSD Samsung ed Amazfit GTR in sconto su Amazon per il weekend

Weekend di grandi sconti su Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, in occasione del weekend propone a prezzo ridotto diversi prodotti interessanti, tra cui un modem targato AVM, un SSD Samsung ed uno smarwatch AmazFit che può essere preordinato al prezzo più basso.

Sconti Amazon - 16 Gennaio 2021

Amazfit GTR 42mm - Smartwatch Starry Black: 89,99 Euro

AVM FRITZ!Box 7530 International Modem Router, Wireless Veloce AC+N 1266 Mbit/s, velocità Internet fino a 300 Mbit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano, Bianco/Rosso: 108,99 Euro

Samsung Memorie MZ-76E500 860 EVO SSD Interno da 500 GB, SATA, 2.5": 59,99 Euro

Ad eccezione dell'AmazFit GTR da 42mm, per gli altri prodotti presenti in lista la consegna è garantita a stretto giro di orologio, con tutti i benefici previsti dal Prime.

Interessante notare come lo smartwatch AmazFit sia preordinabile al prezzo più basso di sempre, come indicato dai dati di Keepa.

Sulle altre due promozioni, invece, non abbiamo alcuna informazione sulla data di scadenza, ma consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per non perdere i benefici previsti da tali prezzi.

Queste offerte si aggiungono al nuovo volantino Trony di Gennaio 2021, che sarà valido fino al 22 Gennaio su un'ampia gamma di prodotti e categorie di dispositivi elettronici. Fateci sapere se avete trovato qualcosa di interessante.