Siamo di fronte a un'epoca d'oro per le missioni di ritorno dei campioni extraterrestri

Nell'ultimo periodo avrete sicuramente sentito parlare di molte missioni che riporteranno sul nostro pianeta dei campioni di corpi celesti: dalla missione Hayabusa-2, recentemente tornata sulla Terra con dei campioni di un asteroide, alla missione Chang'e 5 che intende portare sul nostro pianeti delle rocce lunari.

Il valore di tali missioni risiede nella loro capacità di rispondere a domande che i ricercatori non hanno ancora pensato di porre e nel loro potenziale per sostenere future scoperte scientifiche, secondo quanto affermato da Francis McCubbin, il curatore degli astromateriali presso il Johnson Space Center (JSC) della NASA.

Lavorare con i campioni consente anche ai ricercatori di conoscere la composizione e l'età dei corpi celesti con grande precisione, qualcosa di molto importante per conoscere la storia dell'Universo e, soprattutto, del Sistema Solare. I campioni possono dire agli astronomi se gli asteroidi ospitano materia organica che potrebbe aver portato la vita sulla Terra, tra le tante cose.

Senza alcun dubbio, questa è l'epoca d'oro per le missioni di ritorno dei campioni, iniziata proprio in questo secolo. Non è mica finita così: l'agenzia spaziale giapponese sta lavorando a una futura missione di ritorno dei campioni dalla luna marziana Phobos e stiamo attendendo ancora l'arrivo della missione OSIRIS-REx della NASA.

Moltissimi astronomi affermano che ci troviamo nel bel mezzo di una "età dell'oro" per le missioni di recupero dei campioni. "Nei prossimi 10 anni, probabilmente porteremo indietro più campioni da più luoghi di quanti ne abbiamo avuti negli ultimi 50 anni", ha dichiarato infine McCubbin.