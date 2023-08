La nuova frontiera del contrabbando: quasi 70 iPhone attaccati sul corpo

Se pensavate di averle viste tutte dopo gli SSD nascosti nel monopattino, dovrete ricredervi: l'ultima frontiera dell'illegalità passa dal nastro adesivo sui polpacci. Il tentativo arriva ancora una volta dalle dogane cinesi.

A provarci è stato un furbetto fermato dalle autorità aeroportuali per traffico illegale di dispositivi elettronici. Neanche a dirlo, l'uomo aveva letteralmente cosparso il suo corpo di iPhone per un totale di 68 smartphone della mela attaccati con il nastro da imballaggio e nascosti chiaramente dai vestiti che indossava.

A destare l'attenzione delle autorità è stata, prima di tutto, la scelta da parte dell'uomo della corsia "niente da dichiarare". Questo, in combinazione con una camminata riferita come goffa (e possiamo solo immaginare, viste le foto delle sue gambe), costerà all'uomo una dura pena.

Quanto al possibile guadagno, i ragazzi di WCCFTech hanno ipotizzato che si potesse trattare di un modello base di ultima generazione, quindi per difetto con 68 iPhone 14 da 128GB da 999 dollari nascosti lungo il corpo, considerando un utile del 20% l'uomo avrebbe potuto guadagnare all'incirca 13.000 dollari. Una cifra importante, ma questa storia ci insegna che non bisogna mai sottovalutare le forse dell'ordine di stanza alle dogane.

Nel frattempo, ricordiamo anche il furto da film in un Apple Store di Washington, in cui ad aprile 2023 sono stati rubati quasi 500 iPhone per un danno da circa 500mila dollari.