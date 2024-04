La nuova frontiera tech? Hala Point, un cervello artificiale gigante che imita quello vero

Intel ha lanciato Hala Point, un computer neuromorfico di dimensioni record, concepito per emulare le funzionalità del cervello umano. Già lo scorso anno aziende come DeepSouth avevano annunciato supercomputer che imitano le capacità cerebrali umane. Questi permettono di superare in velocità i sistemi computazionali tradizionali.

Intel ha fatto un grande passo avanti nella computazione con il lancio di Hala Point, un sistema neuromorfico che sfida i confini dell'intelligenza artificiale. Dotato di 1.152 processori Loihi 2, il computer dispone di 1.15 miliardi di neuroni artificiali e 128 miliardi di sinapsi, distribuiti attraverso 140,544 core di elaborazione. Non siamo ai livelli di PC costruiti con il DNA umano, ma le potenzialità sono tante.

Questo leviatano della tecnologia riesce a eseguire 20 quadrilioni di operazioni al secondo, utilizzando un'architettura che differisce notevolmente dai supercomputer tradizionali. Mentre questi ultimi misurano la loro potenza in FLOPS, Hala Point utilizza una una scala basata su impulsi elettrici su cui si fonda il funzionamento del cervello umano. Questa similitudine con il nostro muscolo più importante non solo aumenta l'efficienza del processamento, ma riduce anche il consumo energetico, dato che la memoria e la capacità di calcolo sono integrate.

Intel vede Hala Point come il precursore di futuri sistemi che potrebbero essere commercializzati, ampliando le possibilità per modelli di linguaggio avanzati e apprendimento continuo. Questo avamposto tecnologico prefigura un nuovo paradigma nella ricerca AI, ma anche un futuro in cui i computer apprenderanno e opereranno in modo più umano, efficiente ed ecologico. Vale la pena ricordare che gli esperimenti su architetture informatiche basate sul cervello umano sono in atto da anni anche da parte di aziende come IBM.

