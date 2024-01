Fai spesso i frullati? Ecco il frutto da evitare per farli più salutari

La prossima volta che prepari un frullato di frutti di bosco, potresti voler evitare di aggiungere la banana. Questo frutto, ricco di potassio e perfetto per rendere il frullato deliziosamente denso e cremoso, potrebbe però avere un effetto indesiderato.

Secondo i ricercatori dell'Università della California Davis (UCD), la banana potrebbe sopraffare gli antiossidanti presenti nei frutti di bosco. Stiamo parlando dei flavonoli, presenti in alimenti a base vegetale come frutti di bosco, tè, cacao, mele, pere e pesche e persino nel vino. Quando una persona consuma cibi ricchi di questi composti, vengono rapidamente assorbiti nel flusso sanguigno, dove vengono elaborati.

I metaboliti risultanti sono stati associati a benefici come il miglioramento della salute cardiovascolare e della funzione cognitiva. Tuttavia, nuovi esperimenti suggeriscono che quando si aggiunge una singola banana a un mix di frutti di bosco, questi metaboliti non sono quasi altrettanto abbondanti.

In uno studio, i ricercatori dell'UCD hanno dato a un piccolo gruppo di otto partecipanti un frullato di frutti di bosco ricco di flavonoli o una semplice capsula di flavonoli.

I test successivi hanno mostrato un aumento dei livelli di metaboliti nel loro sangue. Quando i volontari hanno consumato un frullato di banana e frutti di bosco, tuttavia, i metaboliti nel loro sangue erano dell'84 percento inferiori rispetto a una dose pura di flavonoli. "Siamo rimasti davvero sorpresi nel vedere quanto rapidamente l'aggiunta di una singola banana abbia diminuito il livello di flavonoli nel frullato e i livelli di flavonoli assorbiti nel corpo", afferma il nutrizionista Javier Ottaviani dell'UCD.

Il motivo per cui le banane hanno questo effetto probabilmente ha a che fare con un enzima chiamato polifenolo ossidasi (PPO), coinvolto nel processo di ossidazione che fa diventare marroni le banane quando vengono sbucciate. Esponendosi alla banana, gli antiossidanti "assorbono" il PPO, impedendo loro di svolgere tutto quel buon lavoro all'interno del nostro corpo.

Quando un frullato di banana e frutti di bosco con alto PPO è stato lasciato a temperatura ambiente negli esperimenti, i ricercatori hanno scoperto che conteneva meno flavonoli rispetto a un frullato di soli frutti di bosco dopo un'ora. Tuttavia, quando il PPO nelle banane è stato inibito, i mataboliti sono persistiti.

"Questo studio evidenzia che è necessario considerare non solo i tipi di frutta e verdura e prodotti a base vegetale da raccomandare per aumentare l'assunzione, ma anche come vengono preparati, conservati e consumati come parte di un pasto regolare al fine di massimizzare il loro potenziale per supportare la salute", concludono i ricercatori.

A tal proposito, sapete che questo amato frutto rischia di scomparire?