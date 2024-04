Con il frullatore Electrolux al MINIMO STORICO lo sport sarà un piacere!

Electrolux E3SB1-4ST Frullatore Sports Blender Create 3 è ideale per quanti fanno sport e hanno bisogno continuamente di generare frullati salutisti.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Vanta una pratica bottiglia rimovibile 3 in 1 inclusa. Puoi così mescolare i tuoi ingredienti preferiti direttamente nella bottiglia rimovibile 3 in 1. In questo modo, dopo aver inserito quel che ti piace, miscela e metti il coperchio per portare il tuo frullato ovunque tu vada! In questo modo, non avrai bisogno di altri passaggi, come travasi e quindi dover poi pulire ogni volta la bottiglia tornato a casa.

Vanta un pulsante touch intuitivo, che consente di regolare la potenza in base alla consistenza che desideri ottenere. Qualche esempio? Tieni premuto il pulsante per una consistenza cremosa, oppure premi varie volte per triturare il ghiaccio. Molto semplice da usare, si adatta così a ciò che vuoi rendere una piacevole bibita.

La miscelazione è perfetta grazie alle lame TruFlow: per triturare il ghiaccio o per preparare un frullato dalla perfetta consistenza, le lame TruFlow garantiscono performance straordinarie. Un marchio di fabbrica Electrolux, riscontrabile anche in altri prodotti, come il frullatore a immersione.

Design compatto salvaspazio, può essere facilmente riposto in cassetti o credenza. O portarlo con te in viaggio. Prendilo ora a 29,99 euro!

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!