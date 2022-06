Questo frutto, chiamato 'falsa banana', sfamerà il mondo

Al di fuori del Corno d'Africa nessuno conosce l'Enset, che la gente del posto usa da secoli per fare il porridge e il pane. Questo frutto, però, potrebbe prendere piede in tutto il modo grazie alla sua resistenza ai cambiamenti climatici e potrebbe aiutare a sfamare più di 100 milioni di persone.

Il nostro pianeta dovrebbe raggiungere o superare i 1,5°C di riscaldamento in media nei prossimi 20 anni. Le colture più essenziali del mondo, che forniscono oltre il 66% delle calorie consumate dalle persone in tutto il mondo, quindi diminuiranno. I raccolti di mais, ad esempio, potrebbero crollare del 24% già nel 2030 in uno scenario di emissioni di gas serra elevate.

È quindi molto probabile che il settore agricolo subirà un'importante trasformazione per resistere agli impatti dei cambiamenti del clima. Tale trasformazione potrebbe comportare l'introduzione di nuove colture, ed è qui che entra in gioco l'enset (Ensete ventricosum), conosciuta come banana etiope, banana abissina o banana falsa.

In Etiopia ignorano il frutto e usano invece i suoi steli e radici ricche di mais da cui fanno il porridge e il pane; fornisce un'importante fonte di amido alimentare, nonché fibre, medicinali, foraggi per animali, coperture e imballaggi. I ricercatori hanno scoperto che il raccolto potrebbe sfamare almeno 100 milioni di persone nei prossimi decenni, aumentando la sicurezza alimentare non solo in Etiopia ma in altri paesi africani vulnerabili, come Kenya, Uganda e Ruanda.