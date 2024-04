Questo frutto sta per diventare un nuovo 'super-cibo'? Vediamo perché

Le bacche di olivello spinoso potrebbero presto ottenere il titolo di "superfood", promettendo di essere alleate preziose contro diabete e obesità. Originarie di un arbusto spinoso chiamato olivello spinoso, scientificamente noto come Hippophae rhamnoides, queste piccole sfere arancioni crescono in ambienti impervi e maturano in estate.

Nonostante il loro aspetto invitante, il gusto può non essere all'altezza delle aspettative, come sottolineato da Catherine Cleary del Irish Times: sebbene siano ricche di vitamina C, il sapore lascia molto a desiderare.

Tuttavia, il loro uso non è una novità, poiché da secoli vengono impiegate nella medicina tradizionale di diverse culture asiatiche per trattare malattie della pelle, problemi digestivi e persino l'ipertensione. Recentemente, l'interesse scientifico si è concentrato sulla loro composizione, ricca di acidi fenolici, flavonoidi e tannini, noti per le loro proprietà antiossidanti.

Questi composti sono capaci di neutralizzare i radicali liberi, molecole instabili che possono danneggiare le cellule. Una ricerca condotta da Renan Danielski e Fereidoon Shahidi della Memorial University of Newfoundland ha messo in luce come gli estratti di queste bacche proteggano il DNA e il colesterolo LDL dalla degenerazione ossidativa, indicando un potenziale antidiabetico e anti-obesità.

Sebbene i risultati siano promettenti, rimangono potenzialità non ancora confermate, necessitando di ulteriori studi in vivo. Pertanto, benché le bacche di olivello spinoso stiano guadagnando popolarità come possibile rivoluzione nella perdita di peso, è prematuro etichettarle come una soluzione definitiva.

La ricerca deve ancora esplorare pienamente i meccanismi alla base di questi effetti e validare i risultati attraverso esperimenti su modelli animali e umani. A proposito di super cibo, sapete che anche i frutti dell'albero del pane lo sono?

