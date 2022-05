FSR 2.0: che miglioramento su Deathloop! Nuove anticipazioni ufficiali di AMD

A margine del lancio della nuova Radeon RX 6950 XT, AMD ha stuzzicato la community con nuove anticipazioni sulla rumoreggiata tecnologia di scaling di seconda generazione.

Dopo il primo teaser su FidelityFX Super Resolution 2.0, infatti, il team rosso è tornato a parlare di questa chiacchierata tecnologia per via di ulteriori informazioni ora in nostro possesso.

Si parte dalla stessa base dell'ultimo appuntamento, ovvero Deathloop. Il titolo di Arkane, stando a quanto mostrato da AMD, grazie FSR 2.0 riesce a girare a 121 FPS anziché 73 in 4K con settaggi al massimo. La piattaforma utilizzata dall'azienda per questi dati è composta da:

CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D su scheda madre ASRock Taichi

su scheda madre ASRock Taichi RAM: 32 GB DDR4-3600

GPU: AMD Radeon RX 6950 XT

Per raggiungere l'obiettivo, la nuova scheda video top di gamma di AMD si è avvalsa anche della tecnologia Smart Access Memory.

Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni e per l'esattezza il giorno 12 maggio 2022, in cui, oltre a Deathloop, sapremo ulteriori novità sui primi titoli compatibili al lancio, tra cui compariranno anche, tra gli altri, Farming Simulator 22, Forspoken e Microsoft Flight Simulator

Ricordiamo che FidelityFX Super Resolution, anche nella versione 2.0, è una tecnologia che si inserisce all'interno della pipeline di rendering giusto prima dell'applicazione della GUI di gioco, pertanto richiede l'implementazione titolo per titolo da parte dei team di sviluppo, a differenza della tecnologia Radeon Super Resolution, che è uno scaler che applica un upscaling solo prima dell'output video.