FSR 2.0, le prime prove incensano lo scaler temporale di AMD

Dopo le anticipazioni su FidelityFX Super Resolution 2.0 fatte da AMD a margine dell'annuncio delle nuove GPU della Serie 6000, l'attesa per provare la nuova tecnologia su Deathloop è finita ufficialmente.

La nuova versione di FSR promette grandi cose sui titoli che la implementeranno, migliorando la già buona qualità della prima iterazione dello scaler spaziale di AMD. Con la versione 2.0, Super Resolution diventa una tecnologia su upscaling temporale e l'obiettivo, adesso, oltre al miglioramento delle prestazioni in-game, è dichiaratamente quello di migliorare l'immagine al punto da avvicinarsi il più possibile alla risoluzione nativa, se non migliorarla addirittura.

I preset principali sono tre, ovvero "Quality", "Balanced" e "Performance", e restituiscono l'immagine con un moltiplicatore di risoluzione rispettivamente di 1.5, 1.7 e 2 volte.

Nelle prime prove apparse in rete il risultato sembra mantenere le promesse di un significativo passo in avanti rispetto a quanto provato su FidelityFX Super Resolution, dove alle buone prestazioni corrispondevano però dei necessari compromessi in termini di qualità dell'immagine.

Tuttavia, nella prova effettuata da guru3D, il team continua a rimarcare come i tempi siano davvero maturi perché anche AMD compia il grande passo verso il machine learning e le tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale per pareggiare il conto con NVIDIA, sebbene già con FSR 2.0 il divario con il DLSS 2.0 sembra essere stato colmato in buona parte.