FSR 2.2 sbarca su GPUOpen: il potente scaler di AMD ora è per tutti

A ormai quasi due anni dal sorprendente annuncio che FSR sarebbe stato open source, AMD ha aggiunto le API della versione 2.2 del suo scaler temporale su GPUOpen, rendendolo finalmente aperto e accessibile a tutti.

Appassionati e software house potranno finalmente implementare FSR 2.2 nei propri giochi o progetti, potendo finalmente beneficiare dell'ultima versione di questa apprezzata tecnologia gratuita.

L'ultima versione, ricordiamo, si focalizza principalmente sull'attenuazione del ghosting che andava a generarsi fino alla build precedente e non a caso i primi titoli a implementarla furono proprio dei racing game, ovvero Forza Horizon 5, Need For Speed Unbound e F1 22.

Nel frattempo, la lista di titoli compatibili in generale con FSR 2 e versioni successive si fa sempre più lunga e conta attualmente ben 101 giochi tra quelli che già la supportano o preannunciati. In totale, invece, sono 250 i giochi in arrivo o già usciti che utilizzano FidelityFX Super Resolution se si considerano sia FSR che FSR 2.

La storia di un successo annunciato, insomma, per un sistema arrivato in punta di piedi con un efficace scaler spaziale e poi evoluto in una versione temporale con risultati qualitativamente superiori, in attesa di scoprire cosa si nasconderà dietro al criptico annuncio di FSR 3, la prossima evoluzione dello scaler svelata nel corso dell'evento di presentazione delle Radeon RX 7000 ma non ancora rilasciato.