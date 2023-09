FSR 3, ci sono altri giochi già compatibili da JEDI: Survivor a Starfield

Nel giro di poche ore, AMD ha rilasciato FSR 3 sul primo gioco compatibile, Forspoken, in attesa dell'aggiornamento ufficiale che lo porterà anche su Immortals of Aveum, ma qualcuno a quanto pare lo starebbe già provando su un altro lotto di titoli, in un certo senso.

I più attenti di voi ricorderanno le parole di Azor di AMD durante la presentazione di Fluid Motion Frames, la tecnologia di generazione di fotogrammi tramite interpolazione che andrà a competere con il DLSS 3. Secondo il dirigente del team rosso, la tecnologia di AMD sarebbe stata distribuita non solo per l'implementazione per singolo titolo, ma anche in una versione separata, compatibile con tutti i giochi DirectX 11 e 12.

A quanto pare, giungono le prime voci sull'esistenza di una misteriosa build del software Adrenalin aggiornata per provare tali funzionalità e i titoli su cui sembra già funzionare sono tutt'altro che pochi e tra questi si contano anche nomi importanti come Starfield, Star Wars JEDI: Survivor e Horizon Zero Dawn.

L'elenco completo, in teoria, sarebbe il seguente:

The Last of Us Parte 1

Control

Far Cry 6

Resident Evil 3

Resident Evil 4

A Plague Tale - Requiem

Hogwarts Legacy

Starfield

Deep Rock Galactic

Hitman 3

Red Dead Redemption 2

Borderlands 3

Star Wars JEDI: Survivor

Horizon Zero Dawn

Dying Light 2

Dead Space

Ghostwire: Tokyo

Metro Exodus Enhanced Edition

Shadow of the Tomb Raider

The Witcher 3: Wild Hunt

Attualmente non abbiamo ancora conferme da parte dell'azienda in merito a questa possibilità, pertanto si tratta di voci da considerare come rumor; tuttavia, stando a quanto emerso in rete la prova sarebbe attualmente limitata alle Radeon RX 7000, mentre per attivarlo ci sarebbe la possibilità di accendere l'opzione in maniera isolata dal pannello sulle impostazioni grafiche oppure attivando il pacchetto HYPR-RX, che al contempo attiverebbe anche la tecnologia Anti-Lag per la riduzione della latenza.