FSR 3 su PS5 solo con Unreal Engine 5? Xbox sarebbe avvantaggiata

Dopo un'attesa durata quasi un anno dal primo annuncio, finalmente a settembre 2023 AMD ha pubblicato FSR 3 su Forspoken, la sua risposta al DLSS 3 e alla tecnologia di Frame Generation. A differenza del team verde, però, il prodotto di AMD dovrebbe funzionare anche su console. Dovrebbe, appunto.

Durante l'annuncio alla Gamescom 2023, infatti, Azor di AMD spiegò che FSR 3 sarebbe arrivato su console come Xbox dopo il lancio definitivo, "dimenticandosi" di menzionare PS5. A quanto pare, su console la tecnologia dovrebbe sfruttare una swapchain basata su DirectX 12 e per questo rendere possibile la sua implementazione e il corretto funzionamento, cosa già possibile in maniera nativa su Xbox per ovvie ragioni di sviluppo da parte di Microsoft.

Su PS5, tutto ciò non sarebbe possibile, perlomeno al momento, ma ci sono delle alternative. In particolare, il plugin di Unreal Engine 5 offrirà un'opzione per portare FSR 3 anche su piattaforme non Windows poiché consente di utilizzare un backend Native DirectX 12 e uno slegato dalla piattaforma d'impiego.

Tuttavia, non supportando una parte essenziale della pipeline di FSR3, ovvero la possibilità di far lavorare in maniera asincrona l'optical flow e la frame generation, serializzandoli e pertanto aumentando il carico di lavoro, con un impatto sulle prestazioni finali, oltre al frame pacing originale, qui sostituito da un framework proprietario del motore di gioco.

Questo non significa che PS5 non avrà FSR 3, quindi. Al contrario, è molto interessante vedere come già Epic si sia lanciata in questo aggiornamento, confermando indirettamente che anche su console come PS5 sarà possibile beneficiare di tale tecnologia.