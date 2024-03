FSR3 continua a crescere: generatore di frame su TLOU Parte 1 e RoboCop

Dopo l'aggiunta di FSR3 su The Talos Principle 2, AMD ha continuato a lavorare per promuovere l'utilizzo della sua tecnologia di generazione frame che non necessita di hardware dedicato (come invece avviene per il DLSS di NVIDIA). Il risultato non ha tardato ad arrivare: ecco i nuovi giochi con FSR3.

L'elenco si allunga a vista d'occhio, con l'innesto di ben tre titoli particolarmente apprezzati dal pubblico. Il primo è il porting di The Last of Us - Parte 1, annunciato ufficialmente dallo stesso team red sui suoi social, ma non finisce qui.

Anche RoboCop: Rogue City, con la Patch #04, aggiunge ufficialmente il supporto alla tecnologia proprietaria di AMD, nello specifico aggiornata alla versione 3.03 del pacchetto FSR.

Terzo, ma non per importanza, è Remnant II, che mette sul piatto questa novità oltre alla possibilità di estendere gli inviti per gli amici su PS5.

In totale, al termine del mese di febbraio 2024 l'elenco dei giochi compatibili con FSR3 (da non confondere con Fluid Motion Frames, finalmente rilasciato in versione stabile, che non necessita dell'implementazione per singolo titolo) in ordine cronologico è il seguente:

Forspoken

Immortals of Aveum

Avatar: Frontiers of Pandora

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

MotorCubs RC

Call of Duty Modern Warfare III & Warzone

Farming Simulator 22

The Talos Principle 2

Estencel

Mortal Online 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Starship Troopers: Extermination

Hellish Quart

The Thaumaturge

Starfield

Sons of The Forest

RoboCop: Rogue City

Remant II

The Last of Us Part 1

Mentre per RoboCop: Rogue City e Remnant II la patch con FSR3 è stata già rilasciata, vale la pena notare come per il titolo di Naughty Dog per il momento ci sia stato solo l'annuncio e non il rilascio definitivo.

L'aggiunta di FSR3 con generazione di frame aggiuntivi potrebbe migliorare non di poco l'esperienza di gioco, che nella nostra primissima prova di The Last Of Us Parte 1 su PC non aveva convinto per stabilità.