La FTC bacchetta ancora Amazon: investigazioni sulle fusioni con iRobot e One Medical

A inizio agosto, Amazon ha acquistato iRobot, produttore dei famosissimi robot Roomba, per la cifra di 1,7 miliardi di Dollari. Più in sordina, invece, è passata l'acquisizione da parte di Amazon di One Medical, che però è costata ben 3,9 miliardi di Dollari all'azienda di Seattle.

One Medical è una delle piattaforme di telemedicina più usate al mondo, pur essendo attiva solo in alcuni Paesi nelle Americhe (in Europa, per il momento, il servizio non esiste ancora). One Medical permette agli utenti di tenere sotto controllo le proprie prescrizioni e ricette mediche, i dosaggi delle proprie pillole e le date dei propri appuntamenti, oppure dà loro la possibilità di consultarsi via web o di persona con uno dei 200 medici circa presenti su 25 mercati diversi.

Ebbene, Amazon ha acquistato One Medical a inizio agosto, spiegando che il "settore della salute è uno di quelli che più hanno bisogno di reinventarsi": dietro la mossa dell'azienda di Jeff Bezos non è difficile vedere il tentativo di espandere il servizio già offerto da One Medical a più mercati e di fare concorrenza alle assicurazioni sanitarie ed agli ospedali privati.

Sfortunatamente, a qualcuno sembra che l'acquisizione della piattaforma da parte del colosso di Seattle non sia andata giù: la FTC americana, infatti, ha aperto un'indagine sulle fusioni di Amazon tanto con One Medical quanto con iRobot, stando a quanto riportano Politico e il Wall Street Journal. Secondo le due testate americane, Amazon si starebbe ora preparando ad un'"investigazione potenzialmente lunga e molto ardua".

La FTC potrebbe facilmente posticipare l'entrata in vigore delle acquisizioni di un anno o più, in attesa di verificare che la fusione con One Medical e con iRobot non dia all'azienda di Jeff Bezos un "vantaggio scorretto" nei due settori della telemedicina e dei robot aspirapolvere. Intanto, Amazon sta anche testando i Locker nelle centrali di polizia, sembre negli Stati Uniti.