L'FTC potrebbe bloccare la fusione di Facebook, Instagram e Whatsapp

Ad inizio anno l'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, ha annunciato le intenzioni di unire Instagram, Whatsapp e Facebook, per creare una piattaforma di messaggistica unica in grado di connettere il mondo. Il piano del giovane CEO però non aveva fatto i conti con l'FTC.

Secondo il Wall Street Journal, infatti, la Federal Trade Commission degli Stati Uniti starebbe valutando un'ingiunzione contro Facebook per impedirgli di integrare Whatsapp, Instagram e Facebook Messenger. Il motivo sarebbe da ricercare in ragioni puramente monopolistiche.

La commissione infatti a seguito di alcune indagini sarebbe giunta alla conclusione che una piattaforma di messaggistica unica potrebbe frenare in maniera preoccupante la concorrenza, e renderebbe Facebook ancora più potente, il che potrebbe impedire anche all'Antitrust di agire in caso di procedimenti legali.

A partire dallo scorso anno infatti Facebook detiene circa il 66% del mercato globale dei social media, rispetto all'11% di Pinterest e Twitter. L'integrazione delle tre app potrebbe riguardare 2,7 miliardi di utenti, che sarebbero in grado di inviare messaggi privati e crittografati da un'app per riceverli da un'altra.

Al momento non è chiaro se l'azione legale sia destinata a vedere la luce, ma nel caso i membri della FTC sarebbero costretti a depositare la documentazione presso la Corte Federale, correlata da prove che dimostrino le eventuali violazioni della concorrenza.