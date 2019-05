La FTC sta per imporre a Facebook una serie di misure severissime sulla privacy

Politico.com è riuscito ad ottenere da un insider un quadro piuttosto dettagliato su quelle che potrebbero essere le sanzioni imposte dalla FTC a Facebook come conseguenza di Cambridge Analytica. Non solo una multa da diversi miliardi, ma anche un board indipendente che giudichi l'operato di Facebook, oltre che responsabilità diretta per Zuckerberg.

La scorsa settimana un altro leak aveva rivelato che una maxi-multa da 3-5 miliardi di dollari sarebbe imminente. Ora Politico.com è riuscito a parlare in esclusiva con un insider, portando alla luce quelle che verosimilmente saranno le condizioni imposte dalla FTC a Facebook.

Mark Zuckerberg dovrà diventare "designated compliance officer" , il che lo rende responsabile direttamente per la condotta di Facebook sul tema privacy

, il che lo rende responsabile direttamente per la condotta di Facebook sul tema privacy L'azienda dovrà nominare un Privacy Official (sarà chiamato Assessore) che venga a sua volta approvato dalla FTC (che avrà potere di veto).

(sarà chiamato Assessore) che venga a sua volta approvato dalla FTC (che avrà potere di veto). Facebook dovrà creare un comitato indipendente incaricato di sorvegliare la condotta dell'azienda sulle policy relative alla Privacy. Il comitato potrebbe includere anche dei membri selezionati dal social network, ma l'idea è che agisca da garante terzo.

Attualmente la Federal Trade Commission sta ancora discutendo nei dettagli il contenuto della misura, il che implica che potrebbero aggiungersi ulteriori condizioni, così come che queste possano essere modificate in parte o totalmente.

Dopo due anni ci troviamo difronte alla vera e propria resa dei conti per lo scandalo Cambridge Analytica.



