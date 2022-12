FTX, Sam-Bankman Fried dice sì all'estradizione: sarà giudicato negli Stati Uniti

Sam Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas meno di una settimana fa. Il fondatore di FTX, negli ultimi sette giorni, ha cercato riparo presso le autorità bahamensi, che in effetti non ne hanno concesso l'estradizione negli Stati Uniti. Oggi, però, il fondatore di FTX sembra aver deciso di consegnarsi spontaneamente alle autorità americane.

L'ex-CEO di FTX rischia un incarceramento per frode di durata pluriennale, qualora il processo contro di lui dovesse essergli sfavorevole. Nonostante ciò, delle fonti vicine a Reuters affermano che Bankman-Fried comparirà di fronte ai giudici delle Bahamas nella giornata di oggi, lunedì 19 dicembre, per chiedere la modifica dello status della sua estradizione.

Poiché le Bahamas hanno precedentemente negato l'estradizione del CEO di FTX negli USA, ciò significa che sarà quest'ultimo a richiedere di essere preso in custodia dalle autorità americane: una volta che si troverà sul suolo americano, Bankman-Fried sarà giudicato dalla corte di New York per frode e riciclaggio di denaro. L'accusa è quella di aver utilizzato miliardi di Dollari sotto forma di depositi degli utenti di FTX per pagare le sue spese personali, i suoi debiti e i suoi investimenti mediante l'hedge fund specializzato in criptovalute Alameda Research LLC, che sempre a Bankman-Fried fa capo.

Secondo Reuters, Bankman-Fried arriverà direttamente a New York, dove sarà preso in custodia dalla polizia e verrà internato nel Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Entro 48 ore, poi, si terrà la prima udienza del processo, con la quale i giudici decideranno se permettere l'uscita di prigione dell'ex-CEO di FTX sotto cauzione: un'eventualità decisamente improbabile, considerato il tentativo di fuga di Bankman-Fried alle Bahamas delle scorse settimane.

Se effettivamente venisse confermato l'incarceramento senza possibilità di cauzione, il fondatore di FTX potrebbe scontare almeno un anno di prigione prima dell'inizio del processo. L'esperto di diritto americano Michael Weinstein, comunque, ha spiegato sempre a Reuters che "il denaro scomparso fornisce ai giudici un forte sospetto che l'imputato sia a rischio di fuga. Penso che se un giudice garantirà un rilascio su cauzione, imporrà delle condizioni molto stringenti e onerose".