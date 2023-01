FTX, stretta su Bankman-Fried: chiesto il divieto di comunicazione

Nonostante anche Genesis abbia dichiarato bancarotta, nel mondo crypto continua a tenere banco la questione FTX e soprattutto l'iter giudiziario in cui è coinvolto negli USA anche il suo ex CEO Sam Bankman-Fried.

Nelle ultime ore è emersa una nuova richiesta da parte del Giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan, che propone un'ulteriore stretta sulle condizioni per la cauzione del fondatore dell'azienda.

In particolare, il Giudice ha chiesto il blocco delle comunicazioni di Sam Bankman-Fried verso dipendenti ed ex-dipendenti di FTX e Alameda Research, poiché ci sarebbero seri sospetti su possibili passati tentativi di contatto atti a influenzare le future testimonianze nel processo.

A spiegarlo è il Dipartimento di Giustizia, chiamando in causa Ryne Miller, che attualmente occupa il posto di consigliere generale di FTX US e raccontando di un possibile contatto avvenuto utilizzando l'app Signal, ma non solo. Si parla di ex dipendenti ricadenti nella cerchia di persone che Bankman-Fried avrebbe compensato in maniera diretta e quindi più facilmente "influenzabili" dalle sue richieste.

La richiesta del giudice non si ferma, tuttavia, al solo Signal. Infatti, la richiesta è allargata a "tutte le app di messaggistica e chiamate crittografate o effimere, ivi inclusa ma non esclusivamente Signal".

Mentre l'iter giudiziario va avanti, ricordiamo che gli ex di 3AC stanno cercando finanziamenti per lanciare il progetto GTX, un exchange per "bancarotta".