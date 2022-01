La grande fuga del Roomba: un robot aspirapolvere è scappato da un hotel a Cambridge

Il molti l'hanno già soprannominata "la grande fuga del Roomba", e la storia è immediatamente diventata virale su Reddit. Secondo quanto riportato su Reddit, un robot aspirapolvere è letteralmente fuggito diversi giorni fa da un hotel a Cambridge, in Inghilterra.

A quanto pare, il robot iRobot non è riuscito a rilevare (o l'ha ignorato) l'ingresso dell'hotel ed è scappato, continuando le operazioni di pulizia anche oltre i confini della struttura.

L'assistente manager dell'hotel ha scritto un post su Reddit (poi cancellato) in cui ha raccontato che "normalmente il robot rileva il confine impostato e torna indietro, ma questa volta ha deciso di fuggire". A rendere il tutto ancora più esilarante è il fatto che la direzione ed i responsabili della struttura se ne sono accorti solo dopo 15 minuti che il robot aveva tentato la grande fuga.

Inizialmente in molti credevano si trattasse di uno scherzo, ma il manager ha deciso di mettere in palio un drink per chiunque l'avesse riportato a casa. Il topic è immediatamente diventato virale e le risposte degli utenti hanno suscitato l'ilarità dei lettori ed anche del manager, che però ha potuto sorridere quando il robot è stato riportato a casa da un membro del personale che l'ha trovato sotto una siepe. A questo punto la domanda sorge spontanea: si stava nascondendo da occhi indiscreti oppure si era semplicemente bloccato?