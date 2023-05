La 'grande fuga' da Twitter Blue: metà dei primi abbonati ha già smesso di pagare

Le nuove spunte blu di Twitter hanno scatenato il malcontento degli utenti del social network, ma - almeno inizialmente - sembravano aver portato una tanto necessaria boccata d'aria alle casse dell'azienda diretta da Elon Musk. Pare tuttavia che, dopo un periodo iniziale di "luna di miele", gli abbonamenti a Twitter Blue siano crollati di numero.

Stando a quanto riporta Mashable, il numero di abbonati a Twitter Blue sarebbe sceso rapidamente nelle ultime settimane. I dati utilizzati da Mashable sono stati estrapolati dal ricercatore indipendente Travis Brown, il quale ha fornito diverse analisi relative ai numeri del social network di Elon Musk sul suo stesso account Twitter.

Come molti ricorderanno, Twitter Blue è stato lanciato a dicembre dello scorso anno negli Stati Uniti d'America, poi espandersi piano piano nel resto del mondo: per esempio, in Italia Twitter Blue è arrivato a febbraio 2023. In questi mesi, pare che soli 640.000 utenti si siano abbonati a Twitter Blue: un numero bassissimo, specie se lo si confronta con 450 milioni di utenti totali della piattaforma.

Gli early subscriber a Twitter Blue, cioè gli iscritti al piano a pagamento nel primo mese di disponibilità di quest'ultimo, secondo le stime di Mashable e Travis Brown, sono stati circa 150.000. Di questi ultimi, però, solo 68.157 stanno ancora pagando l'abbonamento: più di metà degli iscritti della prima ora al profilo verificato di Twitter, insomma, lo hanno lasciato nel corso degli ultimi cinque mesi.

Nello specifico, il 54,5% degli early subscribers ha abbandonato Twitter Blue nel giro di soli cinque mesi (o meno): si tratta di un dato impressionante - ovviamente in negativo - soprattutto se consideriamo che, in media, la percentuale di cancellazioni degli abbonamenti ai servizi a pagamento nel primo anno non supera il 6%.

Bisogna poi inserire nell'equazione anche il fatto che non tutti i 68.157 iscritti della prima ora che possiedono ancora un abbonamento attivo hanno pagato continuativamente la propria sottoscrizione a Twitter Blue: al contrario, sarebbero comuni i casi di rinnovo mese per mese del servizio, testimoniando come siano ancora pochissimi a fidarsi a sufficienza della proposta di Elon Musk da investire in un piano annuale.