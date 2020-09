Fukushima: cittadini tornano dopo 10 anni ma devono vedersela con le scimmie

Così come spesso accade, dopo che gli esseri umani decidono di abbandonare un determinato luogo la natura iniziare a prendere il sopravvento. Lo abbiamo visto nella zona intorno a Chernobyl e lo continuiamo a vedere nove anni dopo lo scioglimento del reattore nucleare giapponese di Fukushima Dai-ichi. C'è, però, un problema.

In particolare, secondo quanto riferisce NPR , scimmie macaco, cinghiali e altri animali hanno fatto delle città vicine abbandonate da centinaia di migliaia di persone la loro casa. E adesso, poiché la gente inizia a tornare, devono trovare dei modi per coesistere insieme alla natura. Per aiutare a spaventare le scimmie, i governi locali hanno sovvenzionato enormi quantità di fuochi d'artificio.

I cittadini pattugliano le loro città e utilizzano i fuochi artificiali ogni volta che avvistano le scimmie, attirate nell'area per la grande quantità di giardini abbandonati in cui sono presenti alberi da frutto. "Penso che siano carini. Non gli farei assolutamente mai del male", afferma a NPR Shuichi Kanno, un uomo di 79 anni che è tornato a casa sua vicino a Minamisoma. “Niente di tutto questo è colpa loro. È colpa del nucleare. È colpa degli umani."

I macachi in genere tornano pochi giorni dopo essere stati spaventati. Il motivo? Molto probabilmente le scimmie considerano la zona come loro, poiché gli esseri umani sono scomparsi da questo luogo per oltre 9 anni. Insomma, sicuramente i primi tempi di convivenza non saranno facili, ma poi (si spera) le due parti riusciranno a coesistere insieme... senza utilizzare alcun tipo di violenza.