Il Full 1LLL, l'algoritmo 'impossibile' del cubo di Rubik, è stato finalmente completato

La storia del cubo di Rubik ci racconta di un successo senza precedenti, di un "giocattolo" che per molti è diventato lo status symbol del mondo matematico e della logica. Adesso per la prima volta in assoluto un cubo di Rubik è stato risolto con il cosiddetto "Full 1 Look Last Layer" o "Full 1LLL".

Detto banalmente, per risolvere l'enigma quello che serve è uno schema guidato che ci porta alla conclusione: ovvero il risolvimento di tutte le caselle colorate. I passaggi per arrivare alla fine sono tanti e tecniche differenti impiegano tempi diversi - questo è lo stesso motivo che permette all'IA di risolverlo più velocemente degli umani.

Ci sono perfino diversi livelli di difficoltà: i principianti utilizzeranno molto probabilmente il metodo layer-by-layer (LBL), che permette di risolvere il cubo uno strato alla volta. L'ultimo strato dell'enigma è quello che gli esperti cercano di risolvere il più velocemente possibile attuando una serie di passaggi, con dozzine di metodi e "algoritmi" possibili.

I migliori risolutori in circolazione utilizzando il metodo Fridrich, che prevede la memorizzazione di un numero variabile di algoritmi, da 78 a 119. Adesso, invece, un appassionato è riuscito ad utilizzare il metodo Full 1LLL che richiede la memorizzazione di quasi 4.000 possibili sequenze di mosse. Ad affermare ciò è stato lo YouTuber brasiliano 'edmarter' in un post Reddit del 4 agosto. "Imparare 1LLL potrebbe essere il più grande risultato di tutti i tempi", afferma un commentatore, mentre altri utenti la considerano una cosa "assolutamente folle".