Fulmine a ciel sereno per LEGO: i prezzi di alcuni set potrebbero presto aumentare

LEGO ha compiuto novant'anni a metà giugno, ma l'ultimo compleanno dell'azienda ha un sapore decisamente amaro per i fan. La produttrice di mattoncini più famosa al mondo, infatti, ha iniziato ad aumentare i prezzi dei set LEGO in commercio, almeno negli Stati Uniti.

La notizia, riportata dal portale The Verge, non è del tutto nuova, ma era anzi stata largamente anticipata dall'azienda danese, che lo scorso mese aveva spiegato che sarebbe stata costretta ad aumentare i prezzi dei sui playset in commercio per una serie di ragioni legate alle "condizioni e alle sfide poste dalla situazione economica globale attuale".

Pare che il problema principale con cui LEGO si stia scontrando sia la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, mentre anche i costi produttivi dei set sarebbero aumentati. L'azienda ha anche spiegato in un comunicato stampa riportato da Brothers Bricks che "in passato, abbiamo assorbito l'aumento dei costi tenendo i prezzi stabili", cosa che oggi sarebbe però diventata impossibile.

La compagnia ha infatti aggiunto che "dal momento che i costi stanno continuando ad aumentare rapidamente, abbiamo preso la decisione di aumentare i prezzi dei nostri set". Fortunatamente, la virata di LEGO verso prezzi più elevati sembra attualmente essere limitata solo ad alcuni set e solo agli Stati Uniti, ma non è da escludere che i costi dei prodotti in commercio possano presto aumentare anche in Europa.

Insomma, se avete un set nella vostra lista di acquisti il consiglio è quello di comprarlo appena possibile, prima che il suo costo aumenti di una percentuale fino al 25%, sempre stando a quanto riportato dalla stessa LEGO. Tra i set già cresciuti di prezzo in America, per esempio, troviamo la Casa sull'Albero LEGO Ideas, passata da 200 a 250 Dollari, ma anche la UCS Batmobile Tumbler, il cui costo si è alzato del 17,39%.