Fulmine a ciel sereno per Windows 11: Microsoft chiude il sottosistema Android per PC

Il sottosistema Android di Windows 11 è stata una delle funzioni più rivoluzionarie per l'ultima iterazione del sistema operativo di Redmond, nonostante il suo rollout lento e costellato di problemi e ritardi. Sfortunatamente, però, la (breve) vita del sottosistema Android per Windows 11 sembra essere giunta al termine.

Dopo aver aggiornato WSA per Windows 11 a luglio 2023, infatti, Microsoft ha confermato che smetterà di supportare il Windows Subsystem for Android (WSA) nel corso del 2025. La conferma arriva da un nuovo documento di supporto di Microsoft, che spiega che "per questo, l'app store di Amazon su Windows e tutte le applicazioni e i giochi legati a WSA non verranno più supportati a partire dal 5 marzo 2025".

Separatamente, la fine del supporto a Windows Subsystem for Android è stata confermata anche da Amazon, che in un comunicato ha riportato che "A partire dal 6 marzo 2024, Amazon Appstore non sarà più disponibile per il download da Microsoft Store sui dispositivi Windows 11. Dopo il 5 marzo 2025, Amazon Appstore su Windows 11 e tutte le applicazioni scaricate da esso non saranno supportate. Nonostante questa modifica, Amazon Appstore continuerà a essere disponibile e supportato su Fire TV, tablet Fire e dispositivi Android".

In soldoni, ciò significa che le app Android che avete scaricato sul vostro PC attraverso WSA resteranno disponibili, ma non potrete più riscaricarle dopo la fine del supporto al sottosistema e all'Amazon Appstore. A partire d domani, mercoledì 6 marzo 2024, gli utenti Windows 11 non potranno più scaricare il marketplace di Amazon e le app supportate da quest'ultimo sul proprio PC attraverso il Microsoft Store.

La chiusura del WSA di Windows 11 arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan di Microsoft, specie dopo che Microsoft ha pubblicato diversi aggiornamenti per la funzione negli ultimi anni. Al momento, inoltre, non è chiaro il motivo dietro a questa mossa dei colossi di Redmond e di Seattle. In ogni caso, una comunicazione di Amazon spiega che l'azienda garantirà una "fine di supporto quanto più regolare possibile sia per gli sviluppatori che per i clienti di Amazon Appstore su Windows 11".