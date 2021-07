Fulmine colpisce un razzo cinese, l'incredibile impatto ripreso in video

Dalla Cina stanno arrivando dei video che hanno dell'incredibile. Infatti, un fulmine è arrivato fino a terra dopo aver colpito un razzo. L'incredibile impatto è stato documentato da più angolature.

In particolare, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale dell'Institute of Atmospheric Physics della Chinese Academy of Sciences, nonché come potete vedere nel video presente in calce alla notizia, alcuni scienziati hanno lanciato dei razzi per cercare di "innescare" dei fulmini. Il motivo? Si sta cercando di comprendere se è possibile proteggersi in qualche modo da eventuali problematiche legate a fenomeni atmosferici di questo tipo. Più precisamente, sono allo studio, tramite vari esperimenti, il meccanismo della scarica e gli effetti elettromagnetici a distanza ravvicinata.

In questo contesto, a luglio 2021 gli scienziati dell'IAP (Institute of Atmospheric Physics) hanno lanciato un razzo dalla provincia cinese di Shandong. Le tempistiche della partenza non sono state casuali, dato che tutto è avvenuto durante un temporale. Il risultato è impressionante: un incredibile spettacolo visivo con una "scia" di luce che arriva fino a terra.

Probabilmente qualcuno di voi si starà chiedendo la causa di quest'ultima. Ebbene, stando a quanto si può leggere nella descrizione di un video girato da People's Daily China durante l'esperimento (potete vederlo in apertura), gli scienziati a quanto pare hanno collegato al razzo un filo di rame, motivo per cui la "scia" arriva così in basso.