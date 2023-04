Un fulmine distrugge un albero e crea un nuovissimo minerale

Gli alberi e i fulmini sono nemici per natura e questo video dove una saetta disintegra all'istante uno di questi arbusti è la prova di quanto detto. Tuttavia dalla distruzione avviene anche la creazione, così un fulmine, dopo aver colpito un albero, ha creato un nuovissimo minerale fosforo la cui formazione non è mai stata vista prima d'ora.

L'evento in questione si verificò a New Port Richey, in Florida, nel 2012, e i proprietari dell'arbusto notarono un pezzo da 500 grammi di roccia fusa nelle vicinanze. La coppia fiutò l'affare è decise di vendere la roccia a uno scienziato locale, che identificò del fosforo in uno stato di ossidazione diverso da qualsiasi cosa si trovi naturalmente nei minerali terrestri.

"Quando un fulmine colpisce un albero, il terreno in genere esplode e l'erba circostante muore, formando una cicatrice e inviando scariche elettriche attraverso la roccia, il suolo e la sabbia vicini, formando folgoriti, noti anche come 'fulmini fossilizzati'", ha affermato il professor Matthew Pasek dell'Università della Florida.

Il team di scienziati che ha analizzato il reperto ha trovato un materiale colorato e apparentemente cristallino diverso da qualsiasi cosa registrata in precedenza. Inoltre il coautore dello studio, il Dr Tian Feng, non è stato in grado di replicare il materiale in laboratorio, nonostante il riscaldamento a temperature di 1.000°C.

Per certi versi il minerale è ancora un mistero e non sembra essere simile alla "folgorite".