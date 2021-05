Un fulmine da 'record' ha mostrato la sua spettacolarità nel cielo per 17 secondi

Quando ci sono i temporali non è raro vedere un fulmine che, nei casi più fortuiti, durano al massimo pochissimi secondi. Tranne nel caso di quello caduto in Argentina il 4 marzo 2019, che è durato ben 16,73 secondi... un vero e proprio fulmine da record!

Adesso, un nuovo rapporto pubblicato giovedì dall'Organizzazione meteorologica mondiale, conferma che l'assurdo lampo è stato il più lungo mai registrato. Il precedente detentore del record è stato un lampo di 7,74 secondi, avvistato nel sud della Francia il 30 agosto 2012. Il primato è stato confermato da una nuova forma di tecnologia satellitare.

Grazie a questa tecnologia sappiamo anche la distanza percorsa dal fulmine: 640 chilometri. Per quanto riguarda la distanza non abbiamo un record mondiale; il primato appartiene a un fulmine scatenatosi nel Brasile meridionale e che ha illuminato il cielo per una distanza di 708 chilometri dall'est dell'Argentina all'Atlantico.

"Si tratta di registrazioni straordinarie di singoli eventi. Condizioni ambientali estreme sono le misure di ciò che la natura è in grado fare, così come il progresso scientifico nel riuscire a fare tali valutazioni", ha dichiarato Randall Cerveny, capo relatore del tempo e del clima estremi dell'Organizzazione meteorologica mondiale.

A proposito di questi eventi: nell'Artico si stanno abbattendo più fulmini del normale, mentre il video di un fulmine che disintegra all'instante un albero è davvero incredibile.