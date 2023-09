Ci sono fulmini 1000 volte più potenti del normale e ora sappiamo perché

I fisici della Hebrew University potrebbero aver finalmente scoperto il segreto dietro i cosiddetti superbolt, particolari fulmini estremamente più potenti del normale, facendo luce su uno dei fenomeni atmosferici più spettacolari e spaventosi in assoluto.

Gli scienziati hanno usato alcuni rivelatori di onde radio per determinare l'ora, la posizione e l'energia di migliaia di fulmini. Dai dati è emerso che i superbolt si originano dai temporali più bassi, quelli più vicini alla superficie del suolo o del mare.

I superbolt costituiscono meno dell'1% del totale dei fulmini, ma quando cadono si fanno sentire. Mentre un fulmine medio ha una tensione elettrica di circa 300 milioni di volt, i superbolt sono 1.000 volte più forti e possono causare gravi danni alle infrastrutture e alle navi che colpiscono.

Sebbene siano solo una piccola parte del numero totale dei fulmini, i superbolt si concentrano in specifiche aree del pianeta: l'Oceano Atlantico nordorientale, il Mar Mediterraneo e l'Altopiano del Perù. Queste regioni hanno una cosa in comune: brevi distanze tra le zone di carica dei fulmini e la superficie del suolo o del mare.

Secondo gli scienziati, i temporali vicini alla superficie permettono la formazione di fulmini a più alta energia perché una distanza minore comporta una minore resistenza elettrica, una corrente maggiore e quindi fulmini più forti.

In futuro, il team intende esplorare altri fattori che potrebbero contribuire alla formazione dei superbolt, come i campi magnetici o le variazioni dell'attività solare. "Ci sono molte cose che non conosciamo di questo fenomeno, ma quello che abbiamo scoperto qui è un grande pezzo del puzzle", affermano gli autori. "E non abbiamo ancora finito. C'è ancora molto da fare".