I fulmini colpiscono due volte, ma ecco dove lo fanno più spesso

Contrariamente a quanto si tende a credere, il fulmine ama ritornare sul luogo del "delitto". Questa antica credenza è stata confutata da uno studio condotto da Gloria Sola e il suo team della Technical University of Catalonia a Barcellona, che dimostra come, in realtà, i fulmini colpiscano più volte gli stessi luoghi.

Proprio così: soprattutto se caratterizzati da specifiche conformazioni geografiche. Le ricerche hanno identificato le cosiddette zone di ricorrenza dei fulmini (RLF), ossia aree che, per la loro elevata altitudine o per la presenza di pendenze accentuate, attraggono maggiormente queste scariche elettriche dal cielo.

Attraverso l'analisi di dati raccolti da una rete di rilevamento dei fulmini, denominata LINET, gli studiosi hanno esaminato le incidenze in due regioni diverse per clima ma simili per orografia: la Catalogna, nel nord-est della Spagna, e Barrancabermeja, nel centro-nord della Colombia. In entrambe le località, le aree più colpite risultano essere quelle elevate, come le cime dei monti Pirenei in Catalogna, o quelle con forti pendenze e strutture particolarmente sporgenti in Colombia.

Queste scoperte non solo sfatano miti, ma aprono nuove prospettive per la protezione delle infrastrutture e delle attività umane dai fulmini, offrendo una base solida per la valutazione dei rischi e la manutenzione preventiva. In particolare, l'individuazione delle RLF potrebbe rivelarsi preziosa per settori come l'energia eolica, le torri di comunicazione e la distribuzione dell'energia elettrica, oltre che per le compagnie di assicurazione (ecco cosa succede al corpo umano quando si viene colpiti).

In sintesi, la ricerca conferma che, per evitare l'incontro ravvicinato con un fulmine, meglio cercare rifugio in terreni pianeggianti piuttosto che avventurarsi su cime montuose o accanto a strutture elevate. A tal proposito: sapete che esistono fulmini 1.000 volte più potenti del normale?

