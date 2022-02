Fulmini e gas viola nello Spazio? Ecco la prima, spettacolare foto della sonda IXPE

Quando osserviamo il cosmo è piuttosto facile rimanere sconcertanti dalla bellezza delle incredibili formazioni stellari che ci circondano, ma è ancor più stupefacente quando possiamo osservarlo attraverso gli occhi di sonde speciali, capaci di percepire l'universo mediante raggi X. Questa nuova foto ne è la prova.

La sonda IXPE, che sta per Imaging X-ray Polarimetry Explorer, è stata lanciata il 9 dicembre 2021, con il compito primario di osservare oggetti celesti quali buchi neri e stelle di neutroni, cercando di capirne meglio il funzionamento. Il tutto servendosi di rilevatori di raggi X, osservando così particolari inediti altrimenti proibiti ai classici strumenti che operano nel campo del visibile. La missione è una collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

In questi due mesi di permanenza in orbita, la sonda IXPE è stata sottoposta a diversi controlli, al fine di calibrare al meglio tutti i suoi strumenti. Un po' quello che sta succedendo al telescopio Webb in questo momento. Dopo il controllo dei sistemi, il tema NASA che si occupa della missione ha finalmente rilasciato la prima immagine scientifica di IXPE.

La foto che potete apprezzare in calce alla news ha come protagonista Cassiopea A, ovvero un residuo stellare di una supernova esplosa nel XVII secolo. Quell'esplosione violenta ha emanato grandi quantità di energia, riscaldando i gas circostanti e producendo persino raggi cosmici.

Ai raggi X, questa nuvola di gas eccitati appare di un intenso colore violaceo, il che dimostra quanto Cassiopea A sia una fonte incredibile di tale radiazione. Una scoperta non nuova per la NASA, ma mai prima d'ora si era ottenuta una prova così evidente e spettacolare di tale brillantezza.

I "fulmini" che vedete, invece (e che non sono affatto fulmini), sono il risultato dei dati acquisiti da un'altra sonda storica che lavora nel campo dei raggi X, e cioè l'Osservatorio Chandra-X. I suoi strumenti permettono di rilevare raggi X a maggiore energia, mostrando formazioni diverse che in falsi colori vengono mostrate con il blu elettrico che si apprezza in foto.

"L'immagine IXPE di Cassiopea A è bellissima e non vediamo l'ora di analizzare ulteriormente i dati per saperne di più su questo residuo di supernova", ha affermato Paolo Soffitta, ricercatore principale italiano per IXPE presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di Roma.

