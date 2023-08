Fulmini globulari: i veri oggetti volanti non identificati

Dopo le incredibili dichiarazioni dell’esercito statunitense sugli UFO, si è tornati a parlare di alieni e dischi volanti. Tra le varie ipotesi che cercano di spiegare questi avvistamenti, spesso si sentono nominare dei fantomatici fulmini globulari. Ma di cosa si tratta esattamente?

I fulmini globulari sono tra i fenomeni naturali più rari in assoluto, così sfuggenti che anche gli scienziati ne sanno pochissimo. Si tratta di sfere di plasma incandescenti che si muovono in maniera molto variabile: a volte fluttuano immobili a mezz’aria, più spesso si agitano in giro in maniera imprevedibile. Dopo un tempo che varia da pochi secondi a qualche minuto, esplodono lasciando nell’aria un odore di zolfo o di ozono.

La prima testimonianza di un fulmine globulare risale al lontano 1596. Gli annali raccontano che nella cattedrale di Wells, in Inghilterra, una misteriosa sfera luminosa entrò da una vetrata poco prima di un violento temporale. Tra lo sgomento dei fedeli, la palla di energia esplose producendo un enorme boato.

Nei secoli successivi, mentre gli avvistamenti continuavano un po’ in tutto il mondo, sono state proposte varie teorie per spiegare lo strano fenomeno. Quella che sembra essere più solida prevede che i fulmini globulari si formino quando un normale fulmine colpisce il suolo, vaporizzando il terreno e liberando gas di silicio. Questi possono poi interagire con l’ossigeno dell’aria, generando l’enorme calore necessario a produrre la sfera di plasma.



Sebbene l’intero processo sia replicabile in laboratorio, questa ipotesi non spiegherebbe i tanti avvistamenti di fulmini globulari in condizioni di cielo sereno. Alcuni hanno quindi proposto idee alternative molto diverse tra loro, che prevedono onde radio, superconduttività e perfino allucinazioni.

Insomma, anche la scienza non è ancora riuscita a dare una spiegazione convincente a questo affascinante fenomeno. In un certo senso, ciò rende i fulmini globulari dei veri oggetti volanti non identificati.