I fulmini potrebbero essere i depuratori della nostra atmosfera

I fulmini potrebbero essere una fonte importante di prodotti chimici ed ossidanti che potranno darci una sostanziale mano per mantenere pulita l'aria grazie all'eliminazione di inquinanti dall'atmosfera.

Le osservazioni raccolte recentemente da un aereo scientifico, in grado di analizzare e studiare i fenomeni atmosferici, hanno rivelato che i fulmini possono letteralmente plasmare molte sostanze chimiche in grado di purificare l'atmosfera, tra queste gli agenti ossidanti sono le più promettenti.

I ricercatori hanno infatti notato come questi siano in grado di ripulire l'aria da contaminanti quali il metano, riuscendo a modificarne la forma così da renderlo più solubile in acqua o più viscoso, facilitandone così la precipitazione dall'atmosfera ed un rapido riciclo.

Le capacità dei fulmini di produrre ossido nitrico, e da lì la formazioni di radicali ossidrilici, era già nota nel mondo scientifico, ma non era ancora nota la possibilità di creare direttamente una così gran quantità di ossidanti. Già nel 2012 infatti, un aereo di ricerca della NASA, aveva misurato altissimi livelli di due ossidanti nelle nuvole temporalesche del Texas e Colorado.

I due radicali, ossidrile ed idroperossido, avevano raggiunto una concentrazione mai registrata prima, con oltre migliaia di parti per trilione, quando normalmente non avrebbero superato le centinaia. Gli esperimenti di laboratorio, effettuati per ricreare tali condizioni, hanno quindi confermato la straordinaria capacità dell'elettricità di creare ossidanti atmosferici.

Già era noto che i fulmini potrebbero aver contribuito alla creazione della vita sulla terra, chissà se potranno essere sempre loro ad aiutarci a salvaguardarla.