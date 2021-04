I fulmini potrebbero aver contribuito alla creazione della vita sulla Terra

Cos'ha dato il via alla vita sulla Terra? Secondo un team di scienziati potrebbero essere stati i fulmini, ma non solo uno. Si parla, esattamente, di più di un quintilione di queste scariche elettriche (1.000.000.000.000.000.000) in un miliardo di anni. Questo è quello che suggeriscono gli scienziati di Yale in un nuovo studio.

Le reazioni, alla fine, potrebbero aver "sbloccato" il fosforo, una biomolecola parte integrante dell'origine della vita sul nostro pianeta. "Questo lavoro ci aiuta a capire come possa essersi formata la vita sulla Terra e come potrebbe ancora formarsi su altri pianeti simili", afferma l'autore principale Benjamin Hess, del Dipartimento di Terra e Scienze Planetarie di Yale.

Miliardi di anni fa, il fosforo era intrappolato all'interno di minerali insolubili, rendendolo abbastanza inaccessibile. La sostanza chimica in questione potrebbe essere fuoriuscita dalla schreibersite, un minerale raro che è comune nei meteoriti e che può formarsi nei vetri, chiamati fulguriti, quando un fulmine colpisce il suolo.

Nel loro nuovo studio, Hess e colleghi suggeriscono che il fosforo terrestre potrebbe provenire dalla schreibersite creata dai fulmini. Gli esperti pensano che l'evento sia stato molto probabile perché il numero annuale di fulmini sarebbe stato relativamente costante rispetto agli altri eventi che avrebbero potuto portare il materiale sulla Terra (come l'impatto stesso dei meteoriti).

Grazie a una simulazione al computer, gli scienziati hanno scoperto che che da 1 a 5 miliardi di fulmini si scatenavano probabilmente ogni anno sul pianeta. Di questi, da 100 milioni a 1 miliardo di colpi sarebbero caduti al suolo ogni anno. In conclusione, secondo gli esperti, potrebbero essere state queste scariche elettriche a dar origine alla vita.