Fumare è direttamente collegato all'ansia, ma non si sa ancora come

L’ansia è uno dei sintomi che colpisce maggiormente gli adulti di mezza età e non solo, anche su base quotidiana: dai lavoratori agli studenti, molte persone spesso si affidano alle sigarette e al fumo per alleviare tale disturbo...o forse è il contrario?

Uno studio condotto negli Stati Uniti da Lorra Garey, professore e ricercatore presso l'Università di Houston, ha cercato di comprendere più nel dettaglio il legame tra il fumare e l’ansia, affermando infine che esistono “prove solide” del loro collegamento ma che ci sono “notevoli discrepanze per il ruolo preciso dell'ansia nell'insorgenza, gravità e esiti della cessazione del fumo”.

Le statistiche pubblicate da Centers for Disease Control and Prevention, infatti, mostrano che circa il 45% delle persone con ansia grave usa il tabacco per alleviare il malessere, come anche il 30% di chi soffre di ansia lieve.

Garey ha però sollevato una questione particolarmente importante, ovvero l’ansia può portare al fumare ma allo stesso tempo la mancanza di sigarette diventa motivo di ansia per chi dipende dalla nicotina: “È nella loro testa che il fumo è un modo efficace per gestire il loro disagio emotivo, ma probabilmente li fa solo sentire meglio perché aiuta a gestire la loro astinenza da nicotina. Il fumo aumenta effettivamente la frequenza cardiaca e provoca cambiamenti nel corpo che sono opposti al rilassamento”. In effetti, sul lungo termine il fumo danneggia il sistema cardiovascolare e aumenta le probabilità di ictus o infarti.

A causa della pandemia COVID-19, Garey crede che il consumo di tabacco e i tassi di ansia si stiano alzando: “Così tanti fattori che contribuiscono all'ansia - oneri finanziari, problemi di assistenza all'infanzia - stanno peggiorando la situazione. E c'è anche una preoccupazione per una maggiore gravità del fumo e le persone che hanno smesso di ricominciare”. A confermare questa tesi esiste già uno studio pubblicato a dicembre che mostra il peso del COVID-19 sulla salute mentale.

Purtroppo, a oggi non si conosce ancora nel dettaglio la relazione tra fumo e ansia, dunque possiamo aspettarci altri studi al riguardo.