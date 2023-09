Fumare fa invecchiare più in fretta? Ora (forse) abbiamo le prove

Un recente studio presentato a Milano durante il Congresso Internazionale della Società Europea per la Medicina Respiratoria che si svolge proprio in questi giorni e condotto da un team di ricercatori guidato da Siyu Dai, direttamente dall’Università cinese di Hangzhou, prova a darci conferme su alcuni effetti del fumo.

Dopo aver scoperto la reale età del vino grazie al suo DNA, questa volta parliamo di una ricerca in grado di gettare nuova luce su un dibattito che oramai prosegue da anni: quali sono i reali effetti del fumo sul nostro organismo?

I ricercatori hanno analizzato scrupolosamente i dati genetici di quasi 500.000 persone provenienti dalla banca dati britannica Biobank. I risultati sembrerebbero dimostrare chiaramente come fumare accorci letteralmente i telomeri di alcuni cromosomi presenti nel nostro corpo, ed in particolare nei globuli bianchi che come sappiamo fanno parte del nostro sistema immunitario.

Nello specifico, i telomeri non sono altro che delle sequenze di DNA situate lungo le estremità dei cromosomi, che ne impediscono la separazione, come se fossero una vera e propria "colla". Per comprendere l’importanza di tali risultati, è opportuno sottolineare (seppur semplificando) come a seguito di ogni divisione cellulare i telomeri si accorciano fino al punto in cui la cellula non riesce più a dividersi, contribuendo proprio al canonico invecchiamento.

Come se non bastasse, l’effetto risulta essere correlato positivamente con il numero di sigarette fumate giornalmente. In altre parole, più sigarette si fumano, più si accorciano i telomeri. Fortunatamente però, per gli ex fumatori gli stessi autori hanno dimostrato come si tratti di una condizione assolutamente reversibile.

Che il fumo passivo colpisca i nostri cani è oramai certo, ciononostante l’importanza di un simile studio sui telomeri risiede nelle conseguenze della loro lunghezza, che è stata infatti collegata a diverse patologie come disturbi cardiovascolari e diabete.