Fumare sigarette elettroniche insieme a quelle classiche quanto male fa?

Molti fumatori scelgono di smettere con le sigarette, estremamente nocive per la salute, ma essendo questo piuttosto difficile da perseguire decidono di passare alle sigarette elettroniche. Purtroppo non tutti riescono a rinunciare completamente alla sigaretta, dunque quali implicazioni avrà sulla salute questa scelta?

Il fumo è tra le prime cause di morte al mondo in quanto causa la broncopneumopatia cronica ostruttiva, una malattia talmente crudele che smettere di fumare potrebbe non essere abbastanza dopo averla contratta. Con l'avvento delle sigarette elettroniche che tuttavia hanno conquistato in poco tempo un'abbondante fetta di fumatori, il fenomeno sembra leggermente in declino.

Sebbene la ricerca sulle sigarette elettroniche possa sembrare limitata, in uno studio che ha coinvolto oltre 7.100 adulti statunitensi di età pari o superiore a 18 anni, i ricercatori hanno trovato differenze piuttosto interessanti tra i non fumatori, i fumatori esclusivamente di sigarette elettroniche, fumatori di sigarette tradizionali e fumatori di entrambe.

La differenza la troviamo nelle infiammazioni e nello stress ossidativo che portano a malattie cardiovascolari, infarti e insufficienza cardiaca. Durante lo studio sono stati utilizzati cinque biomarcatori di infiammazione e stress ossidativo sui partecipanti, questi divisi in quattro categorie e monitorati entro un periodo di 30 giorni.

É bene sottolineare come i ricercatori abbiano ripetuto i test più volte e anche in sottogruppi per essere sicuri dei risultati, quali sebbene non siano per molti una sorpresa, fanno da ulteriore certezza nella lotta alle sigarette tradizionali e al fumo in generale.

I partecipanti che utilizzavano soltanto sigarette tradizionali hanno mostrato un profilo di stress infiammatorio e ossidativo piuttosto preoccupante. Al contrario, chi fumava soltanto elettronica o non fumava del tutto aveva uno profilo molto simile, il che è positivo! Ovviamente chi fumava esclusivamente sigarette classiche mostrava dati peggiori su ogni linea.

La scienza ha dunque dimostrato che la sigaretta elettronica è una valida alternativa, una scelta migliore e, per qualcuno, anche piuttosto divertente.